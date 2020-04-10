Киянам пообіцяли не відключати гарячу воду під час карантину

Технічні роботи вирішили «перемістити» на об'єкти, де не треба відключати гарячу воду споживачам. Про це під час онлайн прес-конференції сказав мер Києва Віталій Кличко.

«У період обмежень технічна підготовка до наступного сезону буде проводитися тільки на об'єктах, де не треба відключати гарячу воду споживачам», — зазначив мер.

Кличко стверджує, що проведення гідравлічних випробувань — це не примха міської влади, а технологічна необхідність і вимога влади.

Так, повідомляється, що в Києві хочуть змінити формат гідравлічних випробувань. Крім того, можуть змінити терміни, коли в будинках немає гарячої води під час проведення тестувань трубопроводів.

Нагадаємо, що в Києві перекриють рух по одній із вулиць на тиждень.

З 8:00 11 квітня по 21:00 19 квітня на частини вул. Пушкінській перекриють рух транспорту. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Так, через фінальної частини капітального ремонту рух по Пушкінській від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького буде перекрито аж до Великодня.

Повідомляється, що жителі вулиці Пушкінській, спецтранспорт та обслуговують автомобілі зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об'їжджати перекриту ділянку можна так:

вул. Л. Толстого - вулиця Володимирська - вул. Б. Хмельницького;

вул. Б. Васильківська - вулиця Хрещатик - вул. Б. Хмельницького.

Також ми повідомляли, що мер Києва Віталій Кличко похвалився, що порушники карантину в Україні сплатили до бюджету близько 100 тисяч гривень штрафів.

Також мер Києва заявив, що поліція склала вже 622 адміністративних протоколів за порушення заборон, введених у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.