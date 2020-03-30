В Чорнобильській зоні активізували небезпечні хижаки

В Чорнобилі вовки почали полювати не тільки вночі, але і вдень. Про це розповіли в прес-службі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в соціальній мережі Facebook, повідомляє Politeka.net

Зоологи відзначають, що люди не турбують вовків, і це дозволяє сірим хижакам шукати їжу не вночі, а вдень.

Більш того, в заповіднику розповіли, що в Чорнобилі зараз живе сім зграй, які полюють, не заважаючи один одному, тобто, без боротьби за здобич.

Тваринам не заважають навіть нечисленні місцеві жителі і ті, хто забрідає в зону з метою збору ягід, грибів, дров і лову риби.

У Заповіднику також розповіли, що не було жодного зареєстрованого випадку нападу на людей в зоні Чорнобиля.

Нагадаємо, що поліцейські влаштували полювання на відпочиваючих киян.

Про це розповів начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

На вихідні багато кияни перервали свою ізоляцію заради вилазки на природу. Проте представники поліції, рятувальники КАРС, ГУ ДСНС України в Києві, працівники ДО «Київзеленбуд» вирушили на рейд по місцям масового відпочинку.

Киян «відловлювали» на масиві Виноградар.

Багато жителі почули про заборону під час карантину расжигать багаття і користуватися зонами відпочинку.

«Надзвичайна ситуація в Україні – не час для прогулянок і відпочинку, а тим більше для пікніка! Це час берегти себе і близьких! - підкреслює Мальований.

Він нагадав, що за порушення санітарних заходів поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Штраф може затягнути на дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також у поліції зазначили, що за розпалювання вогню в лісах і парках можуть оштрафувати за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – від 340 до 1360 гривень.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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