Київ стає все більш популярним у світі

Відомий британський виконавець присвятив композицію столиці України

Британський співак і діджей Tom Misch випустив відео, присвячене місту Києву. Відео з'явилося в мережі YouTube, повідомляє Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зйомки проходили в Києві після роботи над кліпом Lift Off.

«Після зйомок ще залишилася плівка і ми вирішили просто познімати і подивитися, що вийде … Так вийшла Кyiv, повністю імпровізована п'єса», — зазначив співак у підписі до відео на Youtube.

Зазначимо, що Зазначимо, що Misch записав пісню спільно з джазменом Yussef Dayes. Планується, що пісня увійде в загальний альбом артистів What Kinda Music, реліз якого запланований на 24 квітня.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в британську рекламу потрапили відомі пам'ятки Києва. Більше того, він став основною локацією цієї реклами.

Фірма "Three UK" займається наданням послуг телебачення й швидкісного інтернету, в основі ідеї ролика – показати, яким світ стане, коли 5G буде у всіх.

Виявилося, що ролик знімали в Голосіївському районі Києва. На кадрах можна побачити "літаючу тарілку" біля станції метро "Либідська", розв'язку на Деміївці та будівля бібліотеки Вернадського на тлі. Також британці зняли частину корпусу КНУ, що біля ВДНГ.

Також ми повідомляли, у Києві обмежать рух транспорту.

У Києві з 26 березня перекриють відразу кілька доріг. Так, рух буде частково обмежено на частині вулиці Блакитного і на вулиці Лесогорской з 8 ранку 26 березня до 9 вечора 28 березня.

На частини вул. Лесогорская (перетин з ін. Науки) і на вул. Блакитного (від просп. Науки до вул. Добрий шлях) будуть оновлювати покриття.

Також частково обмежать рух на Эстакадном з'їзді на Набережному шосе з 28 березня по 27 квітня.

На естакади з'їзду з Дніпровського спуску на Набережному шосе работкини КП "Київавтошляхміст" ремонтувати деформаційні шви.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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