Киев становится все более популярным в мире

Известный британский исполнитель посвятил композицию столице Украины

Британский певец и диджей Tom Misch выпустил видео, посвященное городу Киеву. Видео появилось в сети YouTube, сообщает Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Съемки проходили в Киеве после работы над клипом Lift Off.

«После съемок еще осталась пленка и мы решили просто поснимать и посмотреть, что получится … Так получилась Кyiv, полностью импровизированная пьеса», — отметил певец в подписи к видео на Youtube.

Отметим, что Отметим, что Misch записал композицию совместно с джазменом Yussef Dayes. Планируется, что песня войдет в общий альбом артистов What Kinda Music, релиз которого запланирован на 24 апреля.

Напомним, мы ранее писали, что в британскую рекламу попали известные достопримечательности Киева. Более того, он стал основной локацией этой рекламы.

Фирма "Three UK" занимается предоставлением услуг телевидения и скоростного интернета, в основе идеи ролика – показать, каким мир станет, когда 5G будет у всех.

Оказалось, что ролик снимали в Голосеевском районе Киева. На кадрах можно увидеть "летающую тарелку" возле станции метро "Лыбедская", развязку на Демеевке и здание библиотеки Вернадского на фоне. Также британцы сняли часть корпуса КНУ, что возле ВДНГ.

Также мы сообщали, в Киеве ограничат движение транспорта.

В Киеве с 26 марта перекроют сразу несколько дорог. Так, движение будет частично ограничено на части улице Блакитного и на улице Лесогорской с 8 утра 26 марта до 9 вечера 28 марта.

На части ул. Лесогорская (пересечение с пр. Науки) и на ул. Блакитного (от просп. Науки до ул. Добрый шлях) будут обновлять покрытие.

Также частично ограничат движение на Эстакадном съезде на Набережном шоссе с 28 марта по 27 апреля.

На эстакаде съезда с Днепровского спуска на Набережном шоссе работкини КП "Киевавтодормост" ремонтировать деформационные швы.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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