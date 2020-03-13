У Києві пропонують безкоштовно пройти перевірку на коронавірус

З'явилася інформація про те, де можна зробити тест на коронавірус в Києві. Тест на захворювання можна пройти, якщо є медичні показання. У лікарнях експрес-тести роблять безкоштовно. Про це написав телеграм-канал Kyiv LIVE, повідомляє Politeka.net.

• Олександрівська клінічна лікарня р. Києва;

• Київська міська клінічна лікарня № 4;

• Київська міська клінічна лікарня № 9;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Нагадаємо, що призупиняють рух транспорту і закривають усі ринки в місті Радомишль Житомирської, де зафіксували випадок зараження коронавірусом. Подробиці озвучив голова Радомишльської ОДА Віктор Пулковський.

Наголошується, що за Радомишльському територіальній громаді Радомышльским міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням вірусної хвороби.

Так, у зв'язку з зареєстрованим випадком зараження в місті буде припинено рух транспорту, також тимчасово припинена робота всіх ринків.

«Прийнято введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль перепустки на вхід і вихід людей з міста", - заявив Пулковський.

Він зазначив, що всього в місті два головних напрямки - до магістралі "Київ - Чоп" і в Малин - на цих постах будуть стояти поліцейські з контролем людей з температурою.

В Житомирській області ізолювали 22 людини. Вони контактували з літньою жінкою з Радомишля, у якої виявили коронавірус.

Як розповів Пулковський в коментарі "Громадському", люди погодилися на самоізоляцію добровільно.

Зауважимо, що ще дві людини, які контактували з хворою, є жителями Києва. Тому їх ізолювали в столиці. Також з ними провели бесіду і їх контакти зараз опрацьовують.

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