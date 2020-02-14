В той час, як у Києві розшукується зниклий безвісти підліток, він спокійно собі живе на орендованій квартирі

Олександр Скуба заявив, що йому все одно на власні пошуки. За словами неповнолітнього, він просто вирішив жити окремо від батьків і орендував квартиру. Листування опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

«Пам'ятайте ранковий пост про хлопця з забарвленим світлим волоссям, якого всі обыскались вже? Так от, він живе собі в своє задоволення на орендованій квартирі і плювати він хотів всіх. І так в 99% випадків. Тому батьки часто побоку йдуть, "осторонь"», – поділилися на сторінці в мережі Dtp.kiev.

Діалог опублікували в мережі:

"– Тебе шукають скрізь.

– Знаю.

– І що? Пох*й?

– Ну, так.

– А батьки?

– Живу "норм". Квартиру знімаю. А вони для мене – в сторонці.

– А шукають навіщо тебе тоді?

– Тому що я неповнолітній.

– Так напиши, що з тобою все "норм".

Примітно, що на сторінці "Розшук дітей ГУНП р. в Києві" у Facebook інформація про розшук Скуби все ще була актуальною 14 лютого, після публікації відповідного листування:

«Солом'янським УП ГУНП р. в Києві розшукується неповнолітній Скуба Олександр Дмитрович, який 04.02.2020 пішов з дому та по теперішній час не повернувся». Далі наведено прикмети «зниклого».

В коментарях почалося бурхливе обговорення події.

«Моя теж заявила, що хоче жити окремо, сама. Вперед, подивлюся на скільки вистачить. Знаючи її, максимум на два місяці», «Ось так народжуєш, плекаєш, сили і душу вкладаєш, а воно тобі через 16 років - мені по*, батьки в сторонці і пофіг що страждають живий або мертвий. Жах», «Питання наступне, хто здав цій дитині квартиру? І за чий рахунок він там живе?», «Про що я і говорив. Його зовнішність говорить про все», «Не обговорюйте своїх дітей. Дозвольте бути самостійними. нехай здійснюють свої помилки адже — це уроки життя, і у кожного свій урок. ось тільки питання як можна неповнолітньому здати квартиру. Любіть своїх дітей, а гіперопіка – це тільки шкода», – пишуть в мережі користувачі.

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