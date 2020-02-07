У Києві біля Автозаводської згорів приватний будинок

Приблизно о 10:00 7 лютого загорілася двоповерхова будівля за адресою вулиця Автозаводська, 5а. На Куренівці здалеку було видно густий чорний дим, який піднявся в небо. Відео з місця подій опублікував кореспондент Інформатору на фейсбуці (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, на момент НП всередині будівлі нікого не було. Що стало причиною пожежі – невідомо, причину з’ясують правоохоронці. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Вогонь ширився з другого поверху приватного будинку, де спалахнуло приміщення і дах. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

На місці працюють близько десятка рятувальників і дві пожежні машини.

«Горе людям та ще і взимку！Головне, щоб ніхто не постраждав», «Зрозуміло все, згоріло гасити вже нічого!», «Що могло таке статися, що загорівся будинок?», – пишуть у мережі.

В Киеве возле Автозаводской горит частный дом Gepostet von Информатор Киев am Freitag, 7. Februar 2020

Нагадаємо, що під Києвом затримали злочинців, які грабували квартири в Бучі. Поліцейські змогли наздогнати злодіїв у Бучі. Їх на гарячому застав місцевий житель, який зіткнувся з грабіжниками в під'їзді багатоповерхівки і поцікавився, з якою метою вони там знаходяться.

Злодії навіть не зважилися що-небудь збрехати, замість цього застосувавши струмінь сльозогінного газу на киянина, після чого вони кинулися тікати. Зайшовши у власний будинок, господар квартири виявив, що його встигли пограбувати.

Потерпілий повідомив про злочин правоохоронцям, назвавши марку авто, на якому вони втекли.

Поліцейські ввели план «Перехоплення» на території кількох районів області затримали автомобіль злочинців на трасі Київ-Одеса. В автомобілі знаходилися четверо чоловіків у віці від 23 до 48 років, уродженців Автономної республіки Крим. До недавнього часу вони жили в Херсонській області, у трьох з них є судимості.

При затриманні автомобіля у ньому виявили речі, викрадені напередодні з квартири в Бучі.

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