На лівобережному житловому масиві Києва, на Осокорках, утворилося грандіозне звалище сміття

Карди эколиха опублікував у групі "Позняки Осокорки Харківський житлові масиви Дарницького р-ну" Володимир Кулик в Facebook, повідомляє Politeka.net.

«Трохи про звалища», – підписав киянин опубліковані фото.

Місцеві жителі влаштували смітник прямо серед дерев, заваливши територію побутовим сміттям. Забруднення також виявили на території біля озера Тягле у Дарницькому районі.

Користувачі мережі почали обурюватися в коментарях через побаченого безпорядка.

«Так для того місця це норм вже &≈;10 років±(≠люди-ж будують),я жив на розі…!», «А міг би бути просто куточок для відпочинку», «Краси нашого району», «Це роблять люди-какашки, чого всередині з надлишком і віддають світу, моральні виродки і жлоби», «Екопарк на Осокорках.», «Просто свині», «слуште, але там далеко не все залишено відпочиваючими. он ту купу папок, і пластик, і будсміття вивозили цілеспрямовано. роги б відбити», «Звалище вже 20 років там! Колекторна на цій ділянці, не прийнята на баланс», – відзначили в мережі.

«Люди продукують сміття із запаморочливою швидкістю. Просто покладаючись на рівень культури окремих особистостей, ми маємо те, що одні везуть відходи в спеціальні санкціоновані місця, а інші - туди, де ближче - хоч собі під ноги. Якщо таких не "бити по руках", свинство буде тільки збільшуватися. Потрібен відповідний закон і ефективна робота органів.», – киянка запропонувала спосіб боротьби з «мусоропродуцирующими» людьми.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка захламила свою кімнату сміттям, який збирала понад 8 років. Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати. При цьому в квартирі все завалено сміттям під стелю, що сама жінка живе на підлозі в тамбурі біля квартири.

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