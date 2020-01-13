У Києві біля затопленого окропом торгового центру Ocean Plaza маршрутка з пасажирами провалилася під асфальт

НП сталася ввечері у понеділок, 13 січня, після прориву теплотраси в районі Либідської поруч з ТРЦ Ocean Plaza. Окріп затопив нульовий поверх торгового центру, крім того, постраждали автомобілі, залишені на парковці.

Також стало відомо, що через прорив теплотраси провалився асфальт, у результаті чого на дорозі з'явилися дві великі ями. В одну з них потрапила маршрутка з пасажирами.

Пізніше дорогу поруч з місцем НП перекрили. Про це повідомляє Інформатор.

Рятувальники евакуювали з автобуса чотирьох пасажирів, а також вивели ще трьох з тролейбуса, який опинився в паровий пастці. Відомо, що крім ТРЦ окріп також потрапив в магазин Ашан. Людей із затоплених будинків евакуювали. При цьому п'ятьох людей рятувальникам довелося виносити на руках.

Рятувальники повідомляють, що як мінімум одна жінка отримала опіки ніг, проте, за словами очевидців, постраждали більше. Крім того, в мережі з'явилися кадри, на яких видно, що відвідувачі Ocean Plaza намагалися вибити вікна на першому поверсі, щоб врятуватися з затопленого окропом ТРЦ.

На місці прориву працюють комунальники, працівники ДСНС, а також правоохоронці і медики. Причина прориву теплотраси залишається невідомою.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, київський ТРЦ «Ocean Plaza» залило окропом, через що деякі відвідувачі обварили собі ноги.

«У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило окропом. Люди обварили собі ноги. Є ризик замикання, внаслідок чого може початися пожежа», - повідомлялося в соцмережах.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як кілька поверхів ТРЦ буквально залило окропом. Це все супроводжується криками людей, які намагаються врятуватися від води.

«Сиділи в Руколі – прорвало гарячу воду. Ніколи такого не бачив. Подивіться на цей кошмар. Пипец. Це Оушен – центр Києва», - говорить один з очевидців інциденту.

Також до цього повідомлялося, що пожежа в ТРЦ Києва розгорівся 13 вересня, займання сталося в хлібобулочному відділі супермаркету. 13 вересня в супермаркеті «Ашан», який знаходиться у ТРЦ Ocean Plaza, спалахнула пожежа.

В Киеве на Лыбедской прорвало трубу: Ocean Plaza затопило кипятком, возле ТРЦ «Богдан» провалился вместе с асфальтом Gepostet von Информатор Киев am Montag, 13. Januar 2020

Нагадаємо, потоп у ТРЦ Ocean Plaza: люди ошпарились окропом, всюди пар.

Як повідомляла Politeka, техногенна катастрофа в Києві: окріп б'є прямо з-під землі.

Також Politeka писала, що біля заблокованого Ocean Plaza помітили Путіна: фото з місця подій.