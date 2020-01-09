До середини 2020 року в київському метро повинні поставити 23 комплекти контрольного автоматичного вхідного пункту LOTTol

Нові турнікети з'являться на 15 станціях: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Площа Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська", пише Politeka.net.

Нові автоматичні пункти будуть брати плату з допомогою безконтактних банківських карт, смартфонів та інших пристроїв з чіпом NFC і доповненням банку, безконтактних карт оплати проїзду, "Карток киянина", а також разових квитків з QR-кодом в паперовій або електронній формі.

Нещодавно ми писали, що в Києві біля метро сталася пожежа.

"На метро Васильківська горів МАФ з сигаретами. На щастя, ніхто не постраждав.

Причини виникнення пожежі встановлюються",- йдеться в повідомленні.

Крім того, у київській маршрутці 7 січня словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.

Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всіх”.

У відповідь на зауваження, яке один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.

Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.

Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.

Як повідомляла Politeka, жахом обернулось свято в центрі Києва, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що Шулявський міст потрібно знести: експерт виніс суворий вердикт.