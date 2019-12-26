Вартість будівництва Шулявського мосту виросла приблизно в 3 рази і це не останнє подорожчання. Виглядає так, ніби чиновники розпилюють бюджетні кошти, збільшуючи свої апетити.

Так у коментарі Politeka.net заявив Олександр Федоренко, голова Київської міської організації політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна». Він впевнений, що правоохоронці повинні перевірити законність реконструкції.

"Вартість будівництва Шулявського моста постійно зростає попри те, що тендер був проведений на зовсім іншу суму. І перемогли, як повідомляють засоби масової інформації, структури, близькі до Микитася, з яким Кличко полюбляє літати однім чартером. Зараз це 1,7 мільярда гривень, але цифра постійно зростає. І я думаю, що такими темпами вона перевищить і два мільярди. Це підстава для розслідування правоохоронними органами", - розповідає він.

Олександр Федоренко сумнівається, що державна влада зможе як слід проконтролювати процес будівництва Шулявської розв'язки. За його спостереженнями, останнім часом Офіс президента України досить тісно співпрацює з мером Києва Віталієм Кличко.

"Виглядає так, що нова влада, по суті, уклала з Кличком "мирний договір", і Кличко залишається. Вони зараз спільно призначають голів районних адміністрацій: половину - Кличко, а половину - нова влада. Враховуючи це, я думаю, що вона, на жаль, не зацікавлена в прозорому і неупередженому розслідуванні будівництва Шулявського мосту", - зазначив Олександр Федоренко.

Він додав, що на будівельні роботи витрачаються кошти простих українців. Саме тому жителі міста мають знати подробиці процесу.

"Звичайно, кияни повинні отримати від міської влади чіткі пояснення і обґрунтування цього зростання. З одного боку, щоб припинити маніпуляції, а з другого - щоб кияни знали, куди витрачаються їх кошти. Можна припустити, що там не все чисто і гладко, як кажуть. Дуже багато повідомлень експертів про завищену вартість. Взагалі треба, щоб компетентні правоохоронні органи провели розслідування і поставили крапку в цій історії", - підсумував Федоренко.

Член Громадської ради при КМДА Сергій Бригадир повідомив, що підсумкова вартість будівництва вже перевищує 2 мільярди гривень. Нові витрати перейдуть у бюджет 2020 року. Активіст нагадав, що спочатку комісія КМДА оголосила проектну вартість у 400 мільйонів гривень. Зараз чиновники анонсують 1 мільярд і 50 мільйонів гривень. Заступник міського голові Ілля Сагайдак заявив, що з усіма витратами бюджет проекту складає 1,7 мільярди.

"Але в цю суму не входить вартість цеху заводу "Більшовик". І його оціночна вартість, та, що закладалася в бюджеті Києва - до 200 мільйонів гривень, не буде такою. Ціна сягне 300-400 мільйонів гривень. І сума перейде вже за позначку в 2 мільярди", - повідомив автор розслідування. Таким чином, початкова вартість виросте вже в п’ять разів.

Нещодавно Шулявський міст почали випробовувати на придатність до експлуатації. Але Сергій Бригадир стверджує, що конструкція не готова для повноцінного використання.

"Прямо зараз я чекаю результати тестування мосту, тому що він не є абсолютно добудованим. Там немає перил. Він має бути побудованим, як чотирилистник. Але наразі там є тільки шляхопровід через проспект Перемоги. Ми фіксували, що він не готовий навіть технічно. Коли кажуть про міст, то мають на увазі Шулявську розв'язку. Це як замість чотирьохповерхового будинку побудувати половину першого поверху і фундамент поставити. Шляхопровід не буде виконувати функцію Шулявської розв'язки - не буде чотирьох розворотів", - відмітив представник ГромРади.

Сергій Бригадир розповів, чому саме вартість будівництва перевищить 2 мільярди гривень. За його словами, справа у зносі заводського цеху. І лише мала частина площі знадобиться для Шулявського мосту. Решту, скоріш за все, "розпилять" на більш прибуткові проекти.

"Було всього 14 проектів, 11 з них не потребували того, щоб зносили цех заводу "Більшовик". Є інформація, що укрбудівський проект Максима Микитася був обраний, тому що площа самого заводу складає 30 гектарів. І для них було принципово важливо зайти на територію заводу. Спершу, це питання цеху. Сам цех буде займати десь до двох гектарів. А насправді хотіли зайти на решту цих 30 гектарів, щоб будувати висотні будівлі - ТРЦ і житловий комплекс", - заявив Сергій Бригадир.

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