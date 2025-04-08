Для ищущих работу в Киеве есть ряд интересных вакансий с достойной оплатой, условиями и интересными возможностями.

Работа в Киеве предлагает широкий выбор вакансий с хорошими условиями труда и высокой заработной платой, сообщает Politeka.

Одна из таких возможностей – должность продавца-консультанта в магазине "СЕКУНДА", расположенном в ТРЦ Пирамида. Компания является лидером на рынке часов в Украине и предлагает конкурентную заработную плату от 25000 до 35000 гривен. Подразумевается полная занятость и официальное оформление. Кроме того, компания предоставляет возможность карьерного роста и корпоративных скидок для сотрудников. Если вы активны, коммуникабельны и хотите развиваться – этот вариант для вас.

Еще одна интересная должность в компании "Sister's Aroma", специализирующейся на косметике и нишевой парфюмерии. Они ищут продавца-консультанта для популярных ТРЦ, таких как Дрим, Ретровиль и Лавин Мол. Предприятие предлагает ставку от 22 000 гривен плюс бонусы за выполнение планов продаж. Важно, что они готовы рассмотреть кандидатов без опыта продаж, ведь предоставляют обучение. Здесь вы сможете работать в стильном коллективе и иметь возможность карьерного роста.

Также вы можете рассмотреть вакансии работника на склад в компании "ЕСО-Автотехникс". Это идеальный вариант для ищущих стабильность с возможностью обучения и роста. Предприятие занимается дистрибуцией автозапчастей и предлагает заработную плату до 30 000 гривен. Важно, что для этой должности не требуется опыта, а руководство предоставляет бесплатное обучение во время испытательного срока. Для сотрудников предусмотрено официальное оформление, корпоративную развозку и комфортные условия труда.

Эти вакансии предоставляют отличный шанс для работы в Киеве с конкурентной заработной платой и комфортными условиями развития.

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