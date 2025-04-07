Отключение газа в Киевской области 8 апреля будет введено в нескольких районов, поэтому важно подготовиться.

На этой неделе в разных регионах Украины запланированы регламентные и ремонт на газораспределительных сетях, сделано предупреждении об отключении газа в Киевской области 8 апреля, сообщает Politeka.net.

Жителей просят перекрыть краны и не использовать газовые приборы до восстановления подачи.

Отметим, что газовые перебои на Киевщине коснутся не всех районов. В частности, перекроют трубы в Белой Церкви.

08.04 с 9.00 до 09.04 в 17.00 будет прекращена подача голубого топлива по адресам: улицы Вернадского 6, 10. Пуск голубого топлива будет производиться поэтапно, согласно правилам безопасности систем газоснабжения, после завершения работ. Отключение газа в Киевской области 8 апреля произойдет в связи с проведением плановых ремонтов по техническому обслуживанию многоэтажных домов.

Также на этой неделе с понедельника по пятницу планируются работы на газопроводах в Таращанском районе. С 09:00 понедельника по 16:00 пятницы частично прекратят поставки до нескольких улиц в городе Тетиев: Садовой, Владимира Сиранчука (Герцена), Заречной, Панченко, Луговой и Садового переулка. Потребителям также рекомендуется перекрыть краны на опусках. Восстановление после проведенных работ будет производиться работниками филиала «Газсети».

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