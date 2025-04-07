Подорожчання продуктів у Києві перед Великоднем 2025 року може стати відчутним ударом по бюджету покупців.

Подорожчання продуктів у Києві найбільше відзначилося на хлібобулочних виробах, курячих яйцях та м'ясі, повідомляє Politeka.

Як зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в медіацентрі "Україна", це пов'язано з продовольчою інфляцією, підвищенням логістичних витрат та зростанням попиту на основні товари.

Денис Марчук повідомив, що ціни продовжуватимуть зростати, зокрема напередодні Великодня. Однією з причин є продовольча інфляція, яка у 2025 році перевищує 13%. Війна, проблеми з логістикою та підвищення попиту перед святом також сприяють збільшенню вартості товарів.

За словами експерта, українці не повинні очікувати зниження цін в передсвятковий період. Протягом 2024 року ціни на хлібобулочні вироби зросли на 20%, і ця тенденція, ймовірно, збережеться. Зростання вартості енергоресурсів, логістичні труднощі та курс долара найбільше впливають на подорожчання продуктів у Києві.

Щодо яєць, за них доведеться платити на 10% більше через зростання вартості кормів для птиці. Однак після Великодня, коли пропозиція збільшиться завдяки домашнім господарствам, ціни можуть знизитися на 20-30%. Вартість м'яса також може підскочити, зокрема на яловичину та свинину, через зменшення поголів'я худоби та дорогі корми.

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