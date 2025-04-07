Вскоре местных жителей ждет повышение тарифов на коммуналку в Киеве, поэтому важно знать все тонкости этого процесса и заблаговременно приготовиться.

В настоящее время повышение тарифов на коммуналку в Киеве еще не произошло, однако эксперты предупреждают, что это может произойти уже в ближайшее время, сообщает Politeka.

Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), подтвердила, что в настоящее время плата за воду, тепло, газ и электроэнергию остаются без изменений. Так, кубометр холодной воды обойдется в 16,164 гривен, а услуга водоотвода — 14,220. Общая стоимость будет составлять 30,384 за кубометр. К этой сумме добавляется абонплата, зависящая от наличия узла учета воды.

Повышение тарифов на коммуналку в Киеве не коснулось и горячей воды. В настоящее время услуга стоит 97,89 гривен. Льготные условия для потребителей сохраняются не менее до завершения военного положения и еще на шесть месяцев после его окончания. Однако не отразилось и на электроэнергии — ее стоимость будет оставаться на уровне 4,32 гривны за кВтч.

Для домохозяйств, использующих электроотопление, льготная ставка 2,64 грн. будет действовать при потреблении до 2000 кВтч в месяц.

Однако, как отмечают эксперты, стабильность может быть временной. В июне этого года стоимость электроэнергии может вырасти до 6,64, а в перспективе нескольких лет – до 9 за кВтч. Кроме того, цена на газ для киевлян будет зависеть от выбранного поставщика и будет варьироваться от 7,96 до 19,99 гривен за кубометр.

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