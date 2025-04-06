На фоне ухудшения погодных условий стало известно, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области на следующей неделе – с 7 по 13 апреля 2025 года.

В ДТЭК уже запланировали на следующую неделю – с 7 по 13 апреля 2025 года – некоторые графики отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

Из-за облачной погоды, снижающей эффективность работы бытовых солнечных электростанций, потребление электроэнергии в Украине может снова возрасти. Кроме того, дожди, снег и сильный ветер повышают опасность аварийных ситуаций в энергосистеме.

Но плохая погода не станет помехой для проведения профилактических и ремонтных работ в сети и соответствующих графиков отключения света в Киевской области на следующей неделе, пишет Politeka.

В частности, в ДТЭК предупреждают, что в понедельник, 7 апреля, без электроэнергии с 9 до 19 часов останутся жители Пирновской общины: села Жукин по ул. Турчинская и Дружбы, а также села Ровжи на ул. Охотничья и Партизанская.

Также 7 апреля графики отключения света энергетики применят на территории села Кожуховка Калиновской поселковой общины в Киевской области - с 8:30 до 19:30 по улицам Праздничная, Вишневая, Газовая, Кольцевая, Родниковая и Садовая.

Об ограничениях электроснабжения для столицы и других населенных пунктов в регионе ДТЭК пока не сообщал. Также пока не известно, когда и где электроэнергию будут выключать во вторник и последующие дни – эта информация появится позже.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.