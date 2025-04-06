В ДТЭК предупредили о графиках отключения света в Киеве и области, запланированных на понедельник, 7 апреля 2025 года.

Ухудшение погодных условий в регионе не станет препятствием для работ ДТЭК и введения соответствующих графиков отключения света в Киевской области 7 апреля, пишет Politeka.

В Киевской области на понедельник, 7 апреля 2025 года, сотрудники ДТЭК запланировали профилактические и ремонтные работы в энергосети, которые должны повысить надежность электроснабжения и помочь избежать аварий в будущем. Но из-за этого придется вводить в регионе локальные графики отключения света.

В пределах Пирновской общины в Вышгородском районе Киевской области графики отключения света на 7 апреля будут действовать с 9:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

селе Жукин по улицам Турчинской и Дружбы;

селе Ровжи по улицам Охотничьей и Партизанской.

В пределах Калиновской поселковой территориальной общины в Васильковском районе в понедельник также будет действовать обесточивание, сообщает Politeka. Без электроэнергии с 8:30 до 19:30 останутся жители села Кожуховка по ул. Праздничной, Вишневой, Газовой, Родниковой, Кольцевой и Садовой.

Что касается столицы и других населенных пунктов региона, то для них не сообщалось ни о каких ограничениях. Но ситуация может измениться, тогда об этом отдельно объявят на официальных страницах ДТЭК, а также соответствующих территориальных общин.

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