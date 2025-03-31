Энергетики запланировали на вторник, 1 апреля 2025 года, новые графики отключения света по Киевской области.

В ДТЭК предупредили о новых графиках отключения света в Киеве и области, которые будут действовать во вторник, 1 апреля 2025 года, сообщает Politeka.net.

В Украине в начале этой недели произошел существенный рост потребления электроэнергии. Причиной этого стало ухудшение погодных условий – из-за облачности бытовые солнечные электростанции не могут эффективно работать и разгружать общую сеть. Пик потребления при этом приходится на вечерние часы.

В "Укрэнерго" также отмечают, что энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы на энергообъектах и ​​ликвидировать последствия вражеских атак.

Энергетики просят украинцев по возможности не использовать в вечерние часы (с 17 до 21) сразу несколько мощных электрических приборов, чтобы не перегружать сеть, пишет Политека.

Графики отключения света в Киевской области 1 апреля будут действовать не стабилизационные и аварийные, а только локальные, которые применяются для проведения профилактических или ремонтных работ в сети, чтобы повысить ее надежность и избежать аварий в будущем.

В частности, ДТЭК объявил о графиках отключения света на территории Маловильшанской общины в Киевской области. Там 1 апреля с 8:00 до 20:00 без электроэнергии останутся жители:

села Коженики по улицам Новосельской и Набережной;

села Малая Ольшанка по ул. Школьной.

Об ограничении электроснабжения для других населенных пунктов региона, в том числе столицы, пока не сообщалось.

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