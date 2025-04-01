В то время, когда мобилизация в Украине продолжается, 1 миллион могут получить добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает Политека.

Министерство обороны объявило условия, при которых такие лица могут получить указанную сумму.

Замминистра обороны Сергей Мельник рассказал, что для получения выплаты необходимо выполнить несколько условий. В частности важно, чтобы военнослужащие имели непосредственный опыт участия в боевых действиях. Кроме того, на командиров частей возложена ответственность за сбор документов для оформления денежного довольствия.

Мобилизация в Украине предполагает, что основные критерии для получения вознаграждения следующие:

Граждане должны быть призваны на военную службу в период военного положения и не превышать 25 лет.

Необходимо иметь не менее полугода непосредственного участия в боевых действиях.

Военнослужащие должны продлить службу на момент вступления в силу правительственного постановления 13 февраля 2025 года.

Важным условием является отсутствие уголовных или административных правонарушений, а также дисциплинарных взысканий.

Для тех, кто получил ранение или попал в плен, выплата также будет произведена, даже если их срок службы был короче установленного, отмечают в пресс-службе ведомства.

Следовательно, граждане, желающие получить миллион гривен, могут подать заявление на заключение контракта в центры рекрутинга или в воинские части. Заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме через мобильное приложение "Резерв+" или платформу онлайн-рекрутинга.

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