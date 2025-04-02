Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве предоставляется через государственные и муниципальные программы и инициативы благотворительных организаций, сообщает Politeka.

В частности, Киевские городские власти организовали специальные приюты и пункты временного проживания для тех, кто остался без крова из-за военных действий.

Одним из основных направлений есть организация временного жилища в специальных центрах. Такие центры предоставляют возможность ВПЛ не только получить дом, но и воспользоваться другими услугами, такими как медицинское обслуживание, психологическая помощь и консультации по правовым вопросам. Первоначально предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам, но в некоторых случаях могут быть рассмотрены и другие категории лиц.

Как сообщают представители городских властей, необходимо обращаться в специальные центры, которые работают в пределах города. Один из основных ресурсов для ВПЛ – это платформа shelter.dopomagai.org, где можно подать заявку на проживание во временных приютах. Кроме того, помощь можно получить через местные органы власти, например Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), или через известные благотворительные организации, работающие в городе.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киеве также предоставляется через платформу «Прихисток», где каждый желающий может разместить переселенцев у себя дома. Это значительно облегчает ситуацию для многих семей, которые ищут убежища от боевых действий.

Источник: olx

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