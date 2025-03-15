Магазины и супермаркеты переписали ценники на популярные продукты, а именно наблюдается подорожание овощей борщевого набора в Киеве, сообщает Politeka.net.
Данные опубликовал Минфин.
По состоянию на сегодняшний день цены на овощные продуктов в супермаркетах значительно выросли по сравнению с прошлым годом. В частности:
- Картофель – 32, 30 грн/кг (в 2024 году – 25,89).
- Капуста - 50, 42 грн/кг (в прошлом году - 32,89).
- Лук репчатый – 15, 35 гривен за кило.
- Свекла – 26,20 грн/кг (в 2024 году – 17,89).
- Морковь - 41,83 гривен за кило (ранее - 25,85).
Подорожание овощей борщевого набора в Киеве - не последний удар для любителей этого традиционного украинского блюда. Ведь для приготовления борща необходимо мясо и томатная паста, также выросшие в стоимости.
Рост цен на продукты связан с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на урожайность.
Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, объясняет, что из-за засухи значительная часть урожая была потеряна, а качественной продукции для хранения осталось немного. Дефицит на внутреннем рынке повлек за собой повышение стоимости.
Олег Пендзин, член экономического дискуссионного клуба, отмечает, что аномальная жара привела к уменьшению урожайности.
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