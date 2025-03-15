Пенсия в Украине предполагает, что пенсионер должен следить за корректностью своих реквизитов, на который поступают деньги.

Пожилым людям следует знать, что пенсия в Украине начисляется и при изменении банковских данных, однако об этом нужно сообщить ПФУ, пишет Политека.

Как сообщает ПФУ, это можно сделать не выходя из дома, то есть онлайн через вебпортал электронных услуг.

В случае смены банковских данных или банка пенсионер должен уведомить ПФУ, чтобы обеспечить бесперебойные выплаты. Для этого необходимо подать соответствующий запрос через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.

Для этого нужно там авторизоваться, используя квалифицированную электронную подпись. Далее, на главной странице личного кабинета, нужно найти раздел "О пенсионном обеспечении", где следует выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело".

В этом разделе находится опция "Заявление на изменение выплатных реквизитов (в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания)". После выбора этой опции необходимо заполнить соответствующие поля формы заявления и скачать отсканированные копии следующих документов: паспорт заявителя; идентификационный номер; реквизиты нового счета

Пенсия в Украине: важные моменты

Необходимо соблюдать требования к форматам загружаемых файлов: каждый файл не должен превышать 1 Мб, а сами документы должны быть четкими и цветными. Для документов, содержащих несколько страниц, необходимо прикрепить все страницы в один файл в форматах JPG, JPEG или PDF.

После того, как вы все скачали, проверьте правильность внесенных данных и подпишите с помощью электронной подписи. После этого нажмите кнопку «Отправить». Состояние обработки запроса можно отслеживать в разделе Мои обращения в личном кабинете.

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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.