Оформление бронирования во время мобилизации в Украине стало важным вопросом для многих граждан.

В 2025 году существуют определенные нюансы, которые важно учитывать при представлении документов в то время, когда идет мобилизация в Украине, пишет Политека.

Как сообщает юрист Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", в 2025 году для оформления бронирования от призыва не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Это требование не обязательно при подаче документов для брони.

Юрий Айвазян объяснил, что законодательство не предусматривает обязательность прохождения ВЛК для этого процесса.

Для того чтобы оформить бронирование, необходимо предоставить только базовую информацию о работнике и предприятии, подающем заявку. Все эти данные должны быть указаны в документах, подаваемых в организации, занимающиеся процессом брони.

Мобилизация в Украине: какую информацию нужно подавать

Для брони от призыва в армию нужно подать следующие данные: фамилию, имя и отчество (при наличии); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта; срок действия отсрочки.

Указанная информация достаточно для того, чтобы обезопасить себя от службы в войске, и никаких данных о прохождении ВЛК на этом этапе предоставлять не нужно, подчеркнул юрист Юрий Айвазян.

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