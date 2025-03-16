Мобилизация в Украине продолжается и студенты в настоящее время имеют право на отсрочку от призыва в армию.

Во время того, как идет мобилизация в Украине, чтобы отсрочить службу в армии, необходимо предоставить в ТЦК правильную справку об обучении, пишет Политека.



Как рассказалюрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA", проблемы могут возникнуть, если в этом документе есть неточности.

В период военного положения студентам для сохранения необходимо подать в ТЦК справку по ЕГЭБО, подтверждающую их статус и форму обучения. Однако часто возникают случаи, когда в этом документе есть ошибки, что может стать препятствием для получения отсрочки от службы.

Юрист Владислав Дерий отмечает, что исправление ошибки в справке является обязательным шагом, чтобы сохранить отсрочку. Существует два способа исправить неточность: самостоятельно или через учебное заведение.

Если студент решит действовать самостоятельно, он должен подать заявление в ГП "Инфоресурс", добавив выписку из приказа о возобновлении на дневную форму обучения. Такая процедура позволяет быстрее решить вопрос.

Другой вариант – обратиться к руководству учебного заведения с просьбой подать заявление в ГП "Инфоресурс" по поводу исправления информации. Хотя этот путь может занять больше времени, он также эффективен.

Дерий рекомендует не затягивать с правкой, поскольку корректная информация необходима для подтверждения статуса.

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