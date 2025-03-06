Вопрос такого характера особенно актуален для владельцев недвижимости в Киеве, ведь важно обезопасить имущество от возможных рисков.

Многие мужчины пытаются передать свои активы тем, кто не подлежит мобилизации, но это требует внимательного подхода из-за существующих законодательных ограничений, сообщает Politeka.net .

Народный депутат Игорь Фрис объясняет , что в украинском законодательстве нет понятия "переписать" квартиру на другого человека. Существуют только законные способы передачи прав собственности, такие как:

Договор купли-продажи – передача за определенную денежную сумму.

Договор дарения – безвозмездная передача, обычно между родственниками.

Договор обмена – обмен недвижимости на другую.

Завещание – передача имущества после смерти.

Все эти механизмы предусмотрены Гражданским кодексом Украины, а понятие "переписать" не отвечает требованиям права.

Риски при переписывании недвижимости на другое лицо

Наряду с законными способами передачи существуют и риски:

денежные утраты. Вернуть квартиру после дарения почти невозможно, за исключением случаев мошенничества или недееспособности одаренного лица.

Конфликты в семье. Недвижимость, переданная родственнику, может стать источником имущественных споров.

Налогообложение. При дарении недвижимости между не ближайшими родственниками необходимо уплатить налог в размере 6,5% стоимости имущества.

Возможны судебные процессы. Если сделка будет признана попыткой уклонения от мобилизации, ее могут оспорить.

Как безопасно переписать квартиру на другого человека в Киеве

Для безопасной переписки квартиры в Киеве необходимо:

Собрать документы – право собственности, технический паспорт, паспорта обеих сторон.

Выбрать тип договора – купля-продажа, дарение или завещание.

Оформить сделку у нотариуса – только официальное удостоверение гарантирует законность.

Зарегистрировать нового собственника в регистрационных органах.

Может ли государство аннулировать переоформление недвижимости

В случае доказательства того, что переоформление квартиры произошло с целью уклонения от мобилизации, суд может аннулировать сделку и вернуть недвижимость государству. Если же соглашение было оформлено согласно законодательству, риск аннуляции минимален.

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