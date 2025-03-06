ДТЕК Киевские электросети предложили киевлянам и жителям области несколько удобных способов узнать информацию о сроках восстановления электричества.

Из-за требований военного положения ДТЕК Киевские электросети закрыли раздел на своем сайте, где ранее публиковалась информация о аварийных отключениях.

В то же время компания рассказала об альтернативных способах получения информации о электроснабжении, пишет Politeka.net.

ДТЕК Киевские электросети предлагают три основных способа проверки статуса электроснабжения:

Чат-боты в Viber или Telegram Через чат-бот можно сообщить об отсутствии электроэнергии и получить информацию о примерных сроках ее восстановления. Страница ДТЕК Киевские электросети в Facebook Пользователи могут отправить личное сообщение и получить поддержку по вопросам электроснабжения. Телефонная горячая линия Доступны номера для обращений: +38 (044) 202 1588 +38 (067) 210 1588 +38 (050) 210 1588 +38 (073) 202 1588



Перед тем как сообщить о проблеме, клиентам рекомендуется проверить, где именно пропало электричество.

Кто отвечает за восстановление электроснабжения?

Если свет пропал только в отдельной квартире или частном доме — ответственность лежит на владельце.

Если обесточена часть квартир в многоквартирном доме — следует обратиться в ОСББ или управляющую компанию.

Если нет света в целых многоквартирных домах, нескольких домах или районе — восстановлением занимается ДТЕК Киевские электросети.

Специалисты компании выезжают на место, выясняют причины отключения и работают над как можно более быстрым восстановлением электроснабжения.

Киевляне и жители области могут проверить, к какой группе отключений относится их адрес, с помощью специальных сервисов:

На сайте YASNO Перейти на сайт YASNO Выбрать свой регион Открыть раздел «График вероятных отключений» Ввести свой адрес

На сайте ДТЕК Перейти на сайт ДТЕК Выбрать раздел «Отсутствует электричество» Ввести адрес



Также жители других городов могут проверять информацию на сайте своего оператора системы распределения электроэнергии.

Абоненты могут получать данные о графиках отключений также через чат-ботов в Telegram или Viber, которые сообщат о сроках возвращения света и дадут возможность оставить заявку на отключение.

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