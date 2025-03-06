Из-за требований военного положения ДТЕК Киевские электросети закрыли раздел на своем сайте, где ранее публиковалась информация о аварийных отключениях.

В то же время компания рассказала об альтернативных способах получения информации о электроснабжении, пишет Politeka.net.

ДТЕК Киевские электросети предлагают три основных способа проверки статуса электроснабжения:

 графики отключения света в Одессе 4 марта

  1. Чат-боты в Viber или Telegram

    • Через чат-бот можно сообщить об отсутствии электроэнергии и получить информацию о примерных сроках ее восстановления.

  2. Страница ДТЕК Киевские электросети в Facebook

    • Пользователи могут отправить личное сообщение и получить поддержку по вопросам электроснабжения.

  3. Телефонная горячая линия

    • Доступны номера для обращений:
      • +38 (044) 202 1588
      • +38 (067) 210 1588
      • +38 (050) 210 1588
      • +38 (073) 202 1588

Перед тем как сообщить о проблеме, клиентам рекомендуется проверить, где именно пропало электричество.

Кто отвечает за восстановление электроснабжения?

  • Если свет пропал только в отдельной квартире или частном доме — ответственность лежит на владельце.
  • Если обесточена часть квартир в многоквартирном доме — следует обратиться в ОСББ или управляющую компанию.
  • Если нет света в целых многоквартирных домах, нескольких домах или районе — восстановлением занимается ДТЕК Киевские электросети.

Специалисты компании выезжают на место, выясняют причины отключения и работают над как можно более быстрым восстановлением электроснабжения.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 2 марта

Киевляне и жители области могут проверить, к какой группе отключений относится их адрес, с помощью специальных сервисов:

  • На сайте YASNO

    • Перейти на сайт YASNO
    • Выбрать свой регион
    • Открыть раздел «График вероятных отключений»
    • Ввести свой адрес

  • На сайте ДТЕК

    • Перейти на сайт ДТЕК
    • Выбрать раздел «Отсутствует электричество»
    • Ввести адрес

Также жители других городов могут проверять информацию на сайте своего оператора системы распределения электроэнергии.

Абоненты могут получать данные о графиках отключений также через чат-ботов в Telegram или Viber, которые сообщат о сроках возвращения света и дадут возможность оставить заявку на отключение.

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