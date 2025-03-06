Из-за требований военного положения ДТЕК Киевские электросети закрыли раздел на своем сайте, где ранее публиковалась информация о аварийных отключениях.
В то же время компания рассказала об альтернативных способах получения информации о электроснабжении, пишет Politeka.net.
ДТЕК Киевские электросети предлагают три основных способа проверки статуса электроснабжения:
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Чат-боты в Viber или Telegram
- Через чат-бот можно сообщить об отсутствии электроэнергии и получить информацию о примерных сроках ее восстановления.
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Страница ДТЕК Киевские электросети в Facebook
- Пользователи могут отправить личное сообщение и получить поддержку по вопросам электроснабжения.
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Телефонная горячая линия
- Доступны номера для обращений:
- +38 (044) 202 1588
- +38 (067) 210 1588
- +38 (050) 210 1588
- +38 (073) 202 1588
- Доступны номера для обращений:
Перед тем как сообщить о проблеме, клиентам рекомендуется проверить, где именно пропало электричество.
Кто отвечает за восстановление электроснабжения?
- Если свет пропал только в отдельной квартире или частном доме — ответственность лежит на владельце.
- Если обесточена часть квартир в многоквартирном доме — следует обратиться в ОСББ или управляющую компанию.
- Если нет света в целых многоквартирных домах, нескольких домах или районе — восстановлением занимается ДТЕК Киевские электросети.
Специалисты компании выезжают на место, выясняют причины отключения и работают над как можно более быстрым восстановлением электроснабжения.
Киевляне и жители области могут проверить, к какой группе отключений относится их адрес, с помощью специальных сервисов:
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На сайте YASNO
- Перейти на сайт YASNO
- Выбрать свой регион
- Открыть раздел «График вероятных отключений»
- Ввести свой адрес
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На сайте ДТЕК
- Перейти на сайт ДТЕК
- Выбрать раздел «Отсутствует электричество»
- Ввести адрес
Также жители других городов могут проверять информацию на сайте своего оператора системы распределения электроэнергии.
Абоненты могут получать данные о графиках отключений также через чат-ботов в Telegram или Viber, которые сообщат о сроках возвращения света и дадут возможность оставить заявку на отключение.
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