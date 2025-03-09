Территориальные центры комплектования обязаны срочно обновлять данные о годности военнообязанных к службе во время мобилизации в Украине.

В процессе мобилизации в Украине территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют четко определенный срок для внесения результатов военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Единый государственный реестр "Оберіг", сообщает Политика.

Как сообщается на портале "Юристи.UA", этот процесс должен быть завершен в течение одного календарного дня после поступления решения комиссии.

Как отмечают юристы, обязанность ТЦК состоит в внесении результатов ВЛК в реестр. Это необходимо для своевременного обновления данных о пригодности резервистов и военнообязанных к прохождению военной службы во время мобилизации в Украине.

Адвокат Вячеслав Кирда подтвердил, что этот процесс законодательно обязателен, а задержки могут привести к нарушению прав граждан, сообщает Политека.

Юрист Владислав Дерий также подчеркнул, что в документах, регулирующих мобилизацию в Украине, четко определено, что ТЦК должны внести информацию в реестр "Оберег" не позднее чем на следующий день после поступления решения ВЛК.

Этот срок установлен постановлением Кабинета Министров Украины №560, регулирующим процесс мобилизации в Украине.

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