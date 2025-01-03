Теперь руководители компаний или уполномоченные лица могут инициировать отмену бронирования через электронный портал, что значительно упрощает процесс и делает его доступным для многих.

На портале "Дия" появилась новая возможность для украинских предприятий — аннулирование бронирования военнообязанных работников.

Как сообщает Telegram-канал "Дия", процесс аннулирования бронирования на портале предусматривает несколько простых шагов.

Сначала нужно авторизоваться на портале с помощью электронной подписи юридического лица. После этого выбрать опцию "Аннулирование бронирования работников". Заполнить заявление, указав данные о работниках, чьи бронирования нужно отменить. Проверить правильность внесенной информации и подписать заявление электронной подписью. Ожидать результат — подтверждение отмены будет отправлено на электронную почту и появится в личном кабинете заявителя в течение суток.

Предприятия могут подать заявление на аннулирование только один раз в месяц. Кроме того, если компания теряет статус критической экономики страны, бронирование аннулируется автоматически.

Напомним, что кроме аннулирования бронирования, портал "Дия" предлагает множество других полезных услуг. Например, можно отменить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), получить статус безработного или даже приобрести транспортное средство через приложение.

Ранее Politeka также писала , что Пенсионный фонд Украины значительно сократил объемы выплат пенсионерам в декабре 2024 года.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.