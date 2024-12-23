При снижении уровня потребления газа в течение этого периода тарифы на доставку газа в 2025 году могут снизиться.

С 1 января 2025 года тарифы на природный газ для бытовых потребителей остаются неизменными, однако некоторые изменения стоимости можно ожидать на других платежах.

Как сообщает издание Факты ICTV , цена газа для клиентов Нафтогаза составляет 7,96 грн за кубический метр по-прежнему. Стоимость газа у других поставщиков варьируется от 7,7 до 9,9 грн за кубометр.

Между тем, тарифы на распределение газа запускаются Национальной комиссией по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они зависят от нескольких факторов:

потребителей в регионе;

протяженности газопроводов;

расходы по их содержанию.

Новые тарифы на распределение газа будут базироваться на данных за так называемый "газовый год", который длится с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. При снижении уровня потребления газа в течение этого периода тарифы на доставку газа в 2025 году могут снизиться.

Для самостоятельной установки сколько нужно платить за доставку газа в 2025 году, необходимо умножить объем потребленного топлива за газовый год (с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024) на тариф в вашем регионе и поделить полученную сумму на 12.

Отметим, что тарифы на распределение газа отличаются в зависимости от региона: в крупных городах они, как правило, ниже, тогда как в сельской местности выше.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.