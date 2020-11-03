Несмотря на начало ноября, в квартирах киевлян до сих пор не появилось отопление

Об этом пишет Знай.

В квартирах расползается осенняя плесень и сырость, но никак не обещанное тепло.

Местные жители обрывают горячие линии, где им обещают скорый запуск отопления, но на деле получается иначе. Украинцы, живующие на Виноградаре, и вовсе забыли, что такое горячая вода из кранов. А некоторым счастливчикам ее включают пару часов в день.

"Третье ноября - а трубы у нас ледяные. Когда на улице было теплее, то и отопления можно было подождать. Сейчас же всю сырость тянет в квартиру, согреться невозможно. Мы уже обращались в 15-51, диспетчерскую Подольского района много раз. Такое впечатление, что им вообще плевать на эти проблемы! Мы говорим, что батареи ледяные, а они твердят, что снижена температура отопления из-за перехода котельной в зимний режим. То есть, наши обращения вообще видимо выбрасываются и никто их не записывает! Твердят - в течение двух суток вам дадут отопление. Только вот люди звонят уже две недели, и каждый раз слышат про эти двое суток", - жалуется Людмила, которая живет на проспекте Правды.

Городской голова Виталий Кличко еще до выборов обещал, что отопительный сезон стартует до 25 октября, и киевляне не понимают, почему власть забывает о своих словах.

"Централизованного горячего водоснабжения мы не видели еще в весны или конца зимы. Его либо нет вообще, либо вода подается час-два в сутки. Это разве уровень столицы? Единственное, что делают власти вовремя - так это присылают платежки за коммунальные услуги. А уровень этих коммунальных услуг уже давно не стоит и гроша! Теперь же нам предстоит еще и доказывать, что мы мерзли все это время, чтобы добиться перерасчета за отопление. Это издевательство какое-то!", - продолжила жаловаться киевлянка Людмила.

Судя по сообщениям в Facebook, такие проблемы с услугами ЖКХ не только в доме 68 на проспекте Правды, где живет Людмила.

Можно предположить, что после выборов проблемы бытовых потребителей перестали волновать власть. Молчит и мэр столицы Виталий Кличко, который обещал людям тепло еще до 25 октября.

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