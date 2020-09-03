Определились фавориты гонки за кресло мэра столицы

Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социологическое исследование в Киеве (с 13 по 15 июля), по результатам которого был составлен рейтинг кандидатов.

На первом месте оказался действующий градоначальник Виталий Кличко с 23,8% поддержки сразу же за ним идет лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов. Можно заметить, что разница между ними весьма незначительная - всего около 1%.

Интересен еще и такой факт, что с осени прошлого года, рейтинг Кличко снизился на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.

ТОП кандидатов выглядит таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов прокоментировал полученные данные. По его словам, одними из важных причин потери Кличко своего рейтинга являются невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации.

Согласно данным, около 41% киевлян негативно оценили Кличко на посту мэра Киева.

Помимо отношения к какндидатам на пост мэра, жителей столицы спросилии о поддержке партий.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит следующим образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Как видим, Кличко со своей партией "Удар" и тут терпит поражение, не попав даже в тройку лидеров.

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