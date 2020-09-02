Жители Киева приняли участие в опросе, назвав возможных фаворитов предстоящих местных выборов
Согласно данным социологического исследования, первые две позиции заняли действующий городской глава Виталий Кличко с 23,8% поддержки и общественный деятель Андрей Пальчевский, которому готовы отдать свои голоса 22,7% киевлян.
Как видим, разница между рейтингами Кличко и Пальчевского около одного процента, и продолжает сокращаться. Сравнивая результаты подобного опроса, проведенного осенью прошлого года, позиция действующего мэра сократилась на порядка 5%. В то же время у его главного оппонента рейтинг вырос примерно на столько же.
Отметим, опрос проводился в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ". Руководитель организации Юрий Лагутов прокоментировал полученные результаты. По его словам, одними из важных причин потери Кличко своего рейтинга являются невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации.
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В целом результаты нового опроса выглядят следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Ранее мы сообщали, Пальчевский в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112" предложил "ввести общегосударственную политику запретить мэрам городов и городским советам проводить в последние шесть месяцев каденции инфраструктурные изменения".
"Вы понимаете, бюджеты выделяются каждый год: города должны развиваться ежегодно, а не по принципу, чтобы сохранить власть, давайте замордуем людей в течении пяти лет, награбим эти деньги, а потом будем по-тихоньку выдавать тушенкой или гречкой бабушкам и заодно покрасим пару мостов", - уточнил лидер "Перемоги Пальчевського".
Напомним, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам".
Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл, почему в Украине процветают "откаты" и кто в этом виноват: "Так легко получать деньги..."