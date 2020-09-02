Жители Киева приняли участие в опросе, назвав возможных фаворитов предстоящих местных выборов

Согласно данным социологического исследования, первые две позиции заняли действующий городской глава Виталий Кличко с 23,8% поддержки и общественный деятель Андрей Пальчевский, которому готовы отдать свои голоса 22,7% киевлян.

Как видим, разница между рейтингами Кличко и Пальчевского около одного процента, и продолжает сокращаться. Сравнивая результаты подобного опроса, проведенного осенью прошлого года, позиция действующего мэра сократилась на порядка 5%. В то же время у его главного оппонента рейтинг вырос примерно на столько же.

Отметим, опрос проводился в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ". Руководитель организации Юрий Лагутов прокоментировал полученные результаты. По его словам, одними из важных причин потери Кличко своего рейтинга являются невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации.

В целом результаты нового опроса выглядят следующим образом: