Мэр Киева Виталий Кличко «пошел войной» против выдающегося художника Ивана Марчука

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

В настоящее время суд удовлетворил требования Киевского горсовета во главе с Кличко против знаменитого художника Ивана Марчука и его благотворительного фонда относительно уплаты почти 5 миллионов гривен за аренду земли под запланированный и разрекламированный президентами, правительствами и Киевсоветом Музей-мастерскую Марчука!

Доводы ответчика, что строительство не начато именно по вине Президентов, Министерства культуры, а особенно бюрократизма Киевсовета суд во внимание не принял!

У меня несколько вопросов к команде Кличко:

- а не могли бы Вы быть такими же принципиальными в судебном процессе против российского олигарха Фукса, которому выплачиваете миллиарды наших бюджетных средств за так называемые кредитные долги по метро;

- а не могли бы Вы быть такими же последовательными, относительно братских застройщиков, которым переплачиваете сотни миллионов лишних бюджетных гривен для совместных коррупционных целей;

- а не могли бы Вы остановить расходование почти 150 миллионов наших бюджетных гривен на Ваши СМИ для пиара;

- а не могли бы Вы быть такими же экономными, когда за бесценок передали Фирташу-Левочкину коммунальный Киевгаз, который по Вашему согласию возглавляет муж сестры Левочкина;

- а не могли бы Вы быть такими же способными по управлению Вашими коммунальными предприятиями, которые в прошлом году задолжали нам-бюджет почти миллиард гривен;

- а не могли бы Вы быть достойными киевлянами и патриотами Украины и скажем не помещали бы свои средства в иностранных банках или не одалживали бы миллионы евро братьям в США, а стали меценатами украинской культуры.

Пользуясь случаем, напомню, что наша команда организовывала ряд мероприятий и выставок легендарного художника Ивана Марчука!

Чтим нашу культуру и наших гениев и желательно при их жизни!