Мэр Киева Виталий Кличко «пошел войной» против выдающегося художника Ивана Марчука
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Далее приводим слова автора без комментариев.
В настоящее время суд удовлетворил требования Киевского горсовета во главе с Кличко против знаменитого художника Ивана Марчука и его благотворительного фонда относительно уплаты почти 5 миллионов гривен за аренду земли под запланированный и разрекламированный президентами, правительствами и Киевсоветом Музей-мастерскую Марчука!
Доводы ответчика, что строительство не начато именно по вине Президентов, Министерства культуры, а особенно бюрократизма Киевсовета суд во внимание не принял!
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У меня несколько вопросов к команде Кличко:
- а не могли бы Вы быть такими же принципиальными в судебном процессе против российского олигарха Фукса, которому выплачиваете миллиарды наших бюджетных средств за так называемые кредитные долги по метро;
- а не могли бы Вы быть такими же последовательными, относительно братских застройщиков, которым переплачиваете сотни миллионов лишних бюджетных гривен для совместных коррупционных целей;
- а не могли бы Вы остановить расходование почти 150 миллионов наших бюджетных гривен на Ваши СМИ для пиара;
- а не могли бы Вы быть такими же экономными, когда за бесценок передали Фирташу-Левочкину коммунальный Киевгаз, который по Вашему согласию возглавляет муж сестры Левочкина;
- а не могли бы Вы быть такими же способными по управлению Вашими коммунальными предприятиями, которые в прошлом году задолжали нам-бюджет почти миллиард гривен;
- а не могли бы Вы быть достойными киевлянами и патриотами Украины и скажем не помещали бы свои средства в иностранных банках или не одалживали бы миллионы евро братьям в США, а стали меценатами украинской культуры.
Пользуясь случаем, напомню, что наша команда организовывала ряд мероприятий и выставок легендарного художника Ивана Марчука!
Чтим нашу культуру и наших гениев и желательно при их жизни!