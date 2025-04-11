Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Києві, то існує безліч цікавих вакансій, які можуть вам підійти, повідомляє Politeka.

Одна з найбільш актуальних пропозицій — вакансія коменданта в хостелі на Деснянському районі. Передбачається проживання на місці та зарплату від 18 000 до 24 000 гривень на місяць. Для цієї позиції досвід не обов’язковий, але бажано мати організаторські навички, відповідальність і комунікабельність. В обов'язки входить прийом гостей, організація їхнього перебування, контроль за прибиранням і ведення звітності. Цей варіант ідеально підходить для переселенців, пенсіонерів і тих, хто шукає можливість зекономити на проживанні.

Інша посада, яка може зацікавити — продавець у магазині «Здорова Вода» на Троєщині. Графік змінний, з оплатою щодня. Початкова зарплата складає 7 500 - 10 000 гривень, а після досягнення планових показників вона може бути збільшена до 500-1000 грн за зміну. Обов'язки продавця включають обслуговування клієнтів та продаж води, обов'язки фізично нескладні, і вона підходить навіть для людей старшого віку.

Крім того, для людей пенсійного віку є можливість працювати копірайтером. Заробіток варіюється від 100 до 10 000 гривень, в залежності від обсягу виконаних завдань. Цей тип дозволяє працювати віддалено, що особливо зручно для людей з гнучким графіком.

Робота для пенсіонерів у Києві стає все доступнішою, і ці вакансії можуть стати гарною можливістю для тих, хто шукає додатковий дохід або нові професійні можливості.

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