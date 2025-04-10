Українців попередили, що проїзд до Києва подорожчав з 9 квітня - проте автостанції і перевізники по різному компентують цю ситуацію, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що відомо на даний момент.
На днях житомирські ЗМІ повідомили про можливе підвищення вартості проїздного білету в маршрутках, що здійснюють рейси між Житомиром та столицею. Вони уточнили, що з 10 квітня вартість проїзду за цим напрямком може зрости до 300 гривень за одну поїздку.
При цьому директор автовокзалу "Житомир" В’ячеслав Іваницький у коментарі для українських журналістів зазначив, що наразі у нього немає інформації про підвищення тарифів.
"Зараз я не маю жодних відомостей щодо підвищення вартості від перевізників", — повідомив В’ячеслав Іваницький.
Також диспетчерська служба Житомирської автостанції №2 заявила, що не отримувала вказівок щодо зміни цін на квитки.
"Нам нічого не повідомляли про підвищення тарифів на маршрут. Наразі ціни залишаються незмінними", — зазначила диспетчерка автостанції №2.
Київські маршрутки з майдану Перемоги у Житомирі обслуговує компанія "Е-АВТО". Журналісти з'ясували, що компанія дійсно підвищила ціну на проїзд на цьому маршруті з 9 квітня.
"Квиток подорожчав і зараз коштує 300 гривень. Проїзд до Києва подорожчав з 9.04", — повідомив оператор компанії.
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