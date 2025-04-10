Проезд в Киев подорожал с 9 апреля, однако повышение внесли не все перевозчики.

Украинцев предупредили, что проезд в Киев подорожал с 9 апреля – однако автостанции и перевозчики по-разному компентируют эту ситуацию, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

На днях житомирские СМИ сообщили о возможном повышении стоимости проездного билета в маршрутках, совершающих рейсы между Житомиром и столицей. Они уточнили, что с 10 апреля стоимость поездки по этому направлению может возрасти до 300 гривен за одну поездку.

При этом директор автовокзала "Житомир" Вячеслав Иваницкий в комментарии для украинских журналистов отметил, что у него нет информации о повышении тарифов.

"Сейчас у меня нет никаких сведений о повышении стоимости от перевозчиков", — сообщил Вячеслав Иваницкий.

Также диспетчерская служба Житомирской автостанции №2 заявила, что не получала указаний по изменению цен на билеты.

"Нам ничего не сообщали о повышении тарифов на маршрут. Пока цены остаются неизменными", — отметила диспетчер автостанции №2.

Киевские маршрутки с площади Победы в Житомире обслуживает компания "Е-АВТО". Журналисты выяснили, что компания действительно повысила цену по этому маршруту с 9 апреля.

"Билет подорожал и сейчас стоит 300 гривен. Проезд в Киев подорожал с 9.04", - сообщил оператор компании.

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