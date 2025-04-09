Православним українцям розповіли, як працюють церкви у Вербну неділю в Києві, передає Politeka.
Вербна неділя, або церковною мовою — Вхід Господній у Єрусалим, є одним із найважливіших свят у православному календарі.
Вона символізує зустріч Ісуса Христа мешканцями Єрусалиму напередодні Його страждань, розп’яття і воскресіння.
У 2025 році Вербна неділя припадає на 13 квітня. Дата щороку змінюється і святкується за тиждень до Великодня, у шосту неділю Великого посту.
Розклад богослужінь у Києві на Вербну неділю 2025, дізнайтеся, як працюють церкви.
За інформацією Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві:
Неділя, 13 квітня 2025 року
07:30 — Божественна Літургія
09:00 — Божественна Літургія
11:00 — Божественна Літургія
18:00 — Вечірня. Акафіст за жертводавців.
Назва свята походить від звичаю освячувати гілки верби, які в українській традиції замінюють пальмове віття, яким іудеї вітали Ісуса у Єрусалимі. Верба є символом весняного оновлення природи, пробудження життя і духовного відродження.
У день Вербної неділі віряни приносять гілочки до храму, де під час служби їх освячують святою водою. Після цього вербові гілки приносять додому, розміщують біля ікон і зберігають увесь рік як оберіг.
В українській культурі поширений звичай легенько бити один одного освяченими вербовими гілочками зі словами: "Не я б’ю — верба б’є! За тиждень — Великдень!"
Цей ритуал вважається символом очищення, побажанням здоров’я, сили та добробуту.
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