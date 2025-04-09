Українцям розповіли, коли Вербна неділя у 2025 році, традиції, звичаї та як працюють церкви в Києві.

Православним українцям розповіли, як працюють церкви у Вербну неділю в Києві, передає Politeka.

Вербна неділя, або церковною мовою — Вхід Господній у Єрусалим, є одним із найважливіших свят у православному календарі.

Вона символізує зустріч Ісуса Христа мешканцями Єрусалиму напередодні Його страждань, розп’яття і воскресіння.

У 2025 році Вербна неділя припадає на 13 квітня. Дата щороку змінюється і святкується за тиждень до Великодня, у шосту неділю Великого посту.

Розклад богослужінь у Києві на Вербну неділю 2025, дізнайтеся, як працюють церкви.

За інформацією Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві:

Неділя, 13 квітня 2025 року

07:30 — Божественна Літургія

09:00 — Божественна Літургія

11:00 — Божественна Літургія

18:00 — Вечірня. Акафіст за жертводавців.

Назва свята походить від звичаю освячувати гілки верби, які в українській традиції замінюють пальмове віття, яким іудеї вітали Ісуса у Єрусалимі. Верба є символом весняного оновлення природи, пробудження життя і духовного відродження.

У день Вербної неділі віряни приносять гілочки до храму, де під час служби їх освячують святою водою. Після цього вербові гілки приносять додому, розміщують біля ікон і зберігають увесь рік як оберіг.

В українській культурі поширений звичай легенько бити один одного освяченими вербовими гілочками зі словами: "Не я б’ю — верба б’є! За тиждень — Великдень!"

Цей ритуал вважається символом очищення, побажанням здоров’я, сили та добробуту.

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