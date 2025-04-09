Завершення опалювального сезону в Києві наразі не відбулося, проте вже відомо, коли остаточно відключать батареї мешканцям столиці.

Незважаючи на заплановане завершення опалювального сезону в Києві, весняне похолодання змусило місцеву владу тимчасово відновити подачу тепла до деяких установ, передає Politeka.

Різке зниження температури унеможливлює повне відключення опалення в столиці.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря не перевищувала +8°C, було прийнято рішення відновити теплопостачання у соціально значущих об'єктах.

Йдеться про лікарні, школи, дитячі садки та інші заклади, які отримали тепло за індивідуальними заявками від керівництва.

Спочатку батареї у столиці було відключено ще 24 березня, що співпало з плюсовою температурою та прагненням до економії газу. Проте повернення холоду внесло свої корективи до планів комунальних служб.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Рокитнянському районі. Там також відновили подачу тепла до навчальних та культурних закладів, включаючи школи, спортивні секції та Центр дитячої творчості, щоб захистити здоров'я дітей та працівників від холоду.

Експерти нагадують, що остаточне завершення опалювального сезону можливе лише за стійкого плюсу, коли температура повітря стабільно перевищує +8°C.

Синоптики попереджають про можливі нові хвилі похолодання у квітні, тому мешканцям рекомендується стежити за повідомленнями комунальних служб.

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