Випадки, коли під час того, як мобілізація в Україні триває, особа незгідна із висновком лікарів стають все частішими, повідомляє Політека.

Як інформує юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA", якщо військовозобов'язаний не згоден з вердиктом лікарів, йому варто знати, як правильно діяти, щоб оскаржити його.

Мобілізація в Україні передбачає, що у випадку незгоди з ВЛК, відмова від підпису документа не дасть бажаного результату. Як пояснює Богун, такий крок не допоможе змінити висновок ВЛК, тому важливо правильно подати скаргу.

За його словами, якщо громадянин не погоджується з рішенням військово-лікарської комісії, йому потрібно подати офіційну скаргу у відповідні інстанції. Юрист зазначає, що її можна надіслати до вищих інстанцій залежно від того, яка саме ВЛК прийняла рішення.

Якщо висновок надала позаштатна військово-лікарська комісія, документ подають до штатних ВЛК. Якщо ж вона є штатною (районною), тоді слід подати його до обласного центру комплектування. У випадку, коли рішення прийняла обласна військово-лікарська комісія, документ потрібно направляти до центральної.

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