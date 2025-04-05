Випадки, коли під час того, як мобілізація в Україні триває, особа незгідна із висновком лікарів стають все частішими, повідомляє Політека.

Як інформує юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.UA", якщо військовозобов'язаний не згоден з вердиктом лікарів, йому варто знати, як правильно діяти, щоб оскаржити його.

Мобілізація в Україні передбачає, що у випадку незгоди з ВЛК, відмова від підпису документа не дасть бажаного результату. Як пояснює Богун, такий крок не допоможе змінити висновок ВЛК, тому важливо правильно подати скаргу.

лікар, здоров'я

За його словами, якщо громадянин не погоджується з рішенням військово-лікарської комісії, йому потрібно подати офіційну скаргу у відповідні інстанції. Юрист зазначає, що її можна надіслати до вищих інстанцій залежно від того, яка саме ВЛК прийняла рішення.

Якщо висновок надала позаштатна військово-лікарська комісія, документ подають до штатних ВЛК. Якщо ж вона є штатною (районною), тоді слід подати його до обласного центру комплектування. У випадку, коли рішення прийняла обласна військово-лікарська комісія, документ потрібно направляти до центральної.

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