Дізнайтеся, кого призвуть до армії за мобілізацією в Україні, а кого виключать з військового обліку через судимість.

Мобілізація в Україні продовжується, і питання про те, чи можуть бути призвані до армії особи з судимістю, стає все більш актуальним, повідомляє Politeka.

Однак є важливі обмеження щодо цього. В Україні можуть мобілізувати осіб, які перебувають під слідством, але не мають обмежень від суду, а також тих, хто має погашену або зняту судимість за злочини, що не належать до особливо тяжких або тяжких.

За словами адвокатки Лариси Величко, якщо особа не має кримінальної засудженості за тяжкі або особливо тяжкі злочини (наприклад, за вбивство чи державну зраду), і її судимість погашена або знята, така особа може бути мобілізована. Це також стосується осіб, які були умовно-достроково звільнені. Проте необхідно, щоб особа пройшла медичну комісію та була визнана придатною до служби.

Мобілізація в Україні обмежує осіб з особливо серйозними злодіяннями, такими як посягання на територіальну цілісність або диверсія. Якщо особа має судимість за таким злочином, вона виключається з військового обліку і не підлягає призову.

Отже, призив на військову службу торкнеться лише тих осіб, які мають погашену кримінальну засудженість і не скоювали серйозних злочинів, і відповідають вимогам військовозобов'язаних. Всі інші бути мобілізованими не можуть.

Джерело: Уніан

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