У квітні мобілізація в Україні продовжується, і разом із цим будуть накладатися штрафи на порушників військового обліку та мобілізаційного процесу, повідомляє Politeka.

Призив спричиняє накладення штрафів, які можуть сягати до 60 тисяч гривень для посадових осіб, організацій та громадських об’єднань.

Під час воєнного стану всі громадяни зобов’язані дотримуватися правил, встановлених територіальними центрами комплектування. Порушення цих вимог веде до накладення штрафів. Так, для фізичних осіб штрафи становлять від 17 до 25 тисяч гривень, залежно від порушення.

Однак для юридичних осіб, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань стягнення значно більші. Мінімальний розмір стягнення для такої структури становить 34 тисячі гривень.

У разі серйозного порушення розмір стягнення може збільшитися до 59 500 гривень. Такі санкції наводяться для того, щоб забезпечити суворе виконання правил мобілізації в Україні та сприяти нормалізації ситуації в умовах воєнного стану.

Зважаючи на те, що призив на службу в державі триває, порушники мають бути готові до серйозних фінансових наслідків за недотримання встановлених вимог.ʼ

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