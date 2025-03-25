Мобільний оператор "Київстар" планує у 2025 році поступово відключати мережу 3G по всій Україні, зосереджуючись на розвитку сучасного стандарту, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили у прес-службі оператора. Очікується, що після цього швидкість мобільного інтернету зросте в середньому на 62%, а користувачі не відчують значних незручностей.

Як повідомили, припинення роботи 3G відбуватиметься поетапно в різних областях країни. Для зручності оператор опублікував графік відключень, ознайомитися з яким можна на офіційному сайті. Щоб дізнатися, коли саме це станеться у вашому регіоні, необхідно:

Перейти за відповідним посиланням.

Відкрити розділ "Коли буде закрито 3G у вашому регіоні".

Вибрати свою область і переглянути графік відключень.

Також наголосили, що для користування 4G ваш смартфон і SIM-картка мають підтримувати стандарт LTE. Перевірити це можна наступним чином:

Для телефону: набрати 2455# і натиснути виклик.

Для SIM-картки: набрати 2454# і натиснути виклик.

Якщо ваша SIM-картка не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити зі збереженням номера, тарифного плану та всіх підключених послуг. Це можна зробити у фірмових магазинах "Київстар", у магазинах партнерів або замовивши доставку поштою.

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