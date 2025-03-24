Під час мобілізації в Україні територіальні центри комплектування можуть надсилати певні типи повісток наперед, проте бойова повістка не підпадає під це правило, повідомляє Politeka.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", ТЦК не має права надсилати мобілізаційне розпорядження на дату, коли закінчується відстрочка чи бронювання, оскільки призу підлягають лише ті громадяни, які не мають права на відстрочку.

Тому неможливо передбачити, чи буде це актуально через рік. Також важливо розуміти, що ТЦК не може знати наперед, чи буде у військовозобов'язаного підстава для відстрочки через рік.

Відповідно до законодавства, передбачається, що призову підлягають лише особи, які не користуються відстрочками. Враховуючи це, ТЦК не може точно перебачити, хто може бути мобілізований, неможлива знати всі фактори, які можуть змінитися з часом. До того ж, перед призоврм кожен військовозобов'язаний проходить професійно-психологічний відбір. Це ще одна важлива причина, чому бойові повістки не можуть бути відправлені наперед.

Проте ТЦК може вручити інші типи вісток, зокрема для уточнення даних. Юрист зазначає, що це найбільш ймовірний варіант. Тому важливо стежити за ситуацією та бути готовим до різних варіантів розвитку подій. Мобілізація в Україні продовжує залишатися важливою темою, і громадяни повинні бути поінформованими щодо своїх прав і обов'язків.