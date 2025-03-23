Українцям розповіли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні для опіки за родичем.

Рішення про відстрочку від мобілізації в Україні для догляду за близькими родичами ухвалює спеціальна комісія, яка зобов’язана прийняти рішення протягом десяти календарних днів із моменту подання документів, повідомляє Politeka.

Юрист Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" розповів, що відстрочка надається тільки після перевірки всіх даних.

Рішенн з цієї причини має ухвалити відповідна комісія.

"Комісія із встановлення факту здійснення особою постійного здійснює розгляд заяви протягом десяти календарних днів з дати її подання", — зазначає Айвазян.

Відповідно до законодавства, комісія виконує кілька важливих дій:

відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійна опіка, зазначене у заяві військовозобов’язаного, для встановлення правдивості здійснення постійного догляду;

перевіряють відомості щодо наявності чи відсутності інших осіб, які можуть здійснювати постійну опіку за особою, зазначеною в заяві.

Ця процедура передбачена для запобігання зловживанню та забезпечення справедливого надання відстрочок від мобілізації в Україні.

Рішення уповноваженого органу має ключове значення, оскільки саме від нього залежить, чи отримає бажане заявник.

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