Украинцам рассказали, как получить отсрочку от мобилизации в Украине для попечения о родственнике.

Решение об отсрочке от мобилизации в Украине по уходу за близкими родственниками принимает специальная комиссия, которая обязана принять решение в течение десяти календарных дней с момента подачи документов, сообщает Politeka.

Юрист Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA" рассказал, что отсрочка предоставляется только после проверки всех данных.

Решение по этой причине должно принять соответствующая комиссия.

"Комиссия по установлению факта осуществления лицом постоянного осуществляет рассмотрение заявления в течение десяти календарных дней с даты его представления" , - отмечает Айвазян.

Согласно законодательству комиссия выполняет несколько важных действий:

посещает место жительства лица, за которым осуществляется постоянная опека, указанная в заявлении военнообязанного, для установления правдивости осуществления постоянного ухода;

проверяют сведения о наличии или отсутствии других лиц, которые могут осуществлять постоянную опеку за лицом, указанным в заявлении.

Эта процедура предусмотрена для предотвращения злоупотребления и обеспечения справедливого предоставления отсрочок от мобилизации в Украине.

Решение уполномоченного органа имеет ключевое значение, поскольку именно от него зависит, получит ли официальной желаемое заявитель.

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