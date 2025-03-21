Під час мобілізації в Україні деякі особи, яким виповнилося понад 60 років можуть бути призвані.

Мобілізація в Україні, що триває з 2022 року, залучає чоловіків віком від 25 до 60 років, однак є певні винятки, повідомляє Politeka.

Адвокат Тетяна Савченко розповіла про можливість призову чоловіків старше 60 років, пояснивши, що за законом граничний поріг для військовозобов'язаних становить 60 років. Це означає, що у 60 років особа втрачає статус військовозобов'язаного, і не може бути мобілізована.

Відповідно до норм закону "Про військовий обов'язок та військову службу" особи віком до 60 років можуть бути мобілізовані, а після досягнення цього віку особа втрачає статус військовозобов'язаного і не підлягає призову. У випадку, якщо людина отримала повістку після досягнення 60-річного віку, вона має право з'явитися в ТЦК, подати заяву на зняття з військового обліку та більше не отримувати повістки.

Проте є випадки, коли мобілізація в Україні може торкнутися осіб після 60 років. Зокрема представники вищого офіцерського складу, такі як генерали, можуть бути мобілізовані до 65 років. Вони можуть залишитися на службі на підставі їх професійних навичок і на вимогу для продовження служби.

Отже, хоча мобілізація після 60 років мобілізувати не можна, особи з високим офіцерським званням можуть бути залучені до військової служби навіть після досягнення цього порогу, якщо вони мають великий досвід і підготовку.

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