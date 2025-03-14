Під час того, як мобілізація в Україні триває, багато громадян цікавляться питанням бронювання.

У час, коли йде мобілізація в Україні, навіть без військового звання та спеціальності можна убезпечити себе від служби у війську, пише Політека.

Про повідомив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA". Він також додав, що роботодавець не порушує законодавство, якщо приймає на роботу військовозобов'язаних без зазначених даних у документі.

За словами експерта, наявність військового звання чи спеціальності у військово-обліковому документі не є обов'язковою умовою для того, щоб отримати бронь. Така практика не порушує закони і не заважає роботодавцям наймати таких людей.

Як зазначає юрист, до нього звернувся громадянин, який мав проблему з працевлаштуванням під час того, як йде мобілізація в Україні. Роботодавець відмовився прийняти його, оскільки в електронному військово-обліковому документі "Резерв+" не було вказано ВОС. Це призвело до того, що працівник не міг отримати бронювання.

Проте, експерт підкреслив, що відсутність військового звання чи спеціальності не заважає цьому процесу. Для цього громадянину достатньо домовитися з роботодавцем, щоб він оформив бронь та прийняв на роботу. Згідно з чинними нормами, для цього не потрібно обов'язково мати військово-лікарську комісію чи спеціальність.

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