Синоптики дали прогноз погоди на весну 2025 року та розповіли, як змінюватиметься температура повітря.

Синоптик із Волині Володимир Деркач прогнозував погоду навесні 2025 року, передає Політека.



В Україні потепління буде досить коротким, на стабільне весняне зараз чекати не варто. У березні опади будуть невеликі, а ось сильний вітер створить відчуття холоду.

У другій половині березня повітря прогріється до +10 градусів, але до кінця місяця очікується нове похолодання з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

Протягом усього березня очікується чимало сонячних днів, але ночами буде морозно.

В атмосферній циркуляції переважатиме поле високого тиску, кількість опадів по території України може бути незначною, в середньому на 10 – 30% нижчою за кліматичну норму.

Насамперед, це стосується східних, центральних та північних областей нашої країни.

Наприкінці березня можуть з'явитися перші ознаки посухи, що мають усі шанси на подальший розвиток, з огляду на те, що попередні дні вологість також була на досить низькому рівні.

Синоптик Наталія Діденко повідомляла, що в Україні, зокрема, у Києві, буде тепло щодня.

За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути в рази теплішим за лютий.

Початок квітня не потішить стабільне весняне тепло. Дні чергуватимуть із прохолодними, супроводжуючись опадами. Така мінливість збережеться майже до середини цього періоду.

У другій декаді спочатку переважатиме волога та вітряна погода, вночі можливі незначні заморозки, а вдень температура буде помірною. Ближче до середини квітня буде більше плюсів, а кількість опадів знизиться.

Кінець квітня буде досить комфортним, проте з поступовим зниженням температури. Дощі, хоч і короткочасні, почастішають.

Перші тижні травня не принесуть відчутного потепління. Температура залишається помірною, а до кінця першої декади стане спекотніше, хоча опади все ще можливі.

У середині місяця не буде прохолодно, а дощів поменшає. Друга декада стане сухішою, хоча іноді можливі короткі весняні зливи.

Наприкінці травня очікується нове похолодання: температура зменшиться, зросте вологість, можливий сильний вітер. Однак ближче до червня "плюси" повернуться, хоч і без справжньої літньої спеки.

За словами синоптиків, загалом температура повітря в Україні ставатиме все спекотніше. У середині тижня очікується +10…+15°C, на заході – до +17°C.

Крім того, Укргідрометцентр також дав прогноз погоди навесні 2025 року. Березень 2025 року виявиться значно теплішим за лютий. Середня температура коливатиметься в межах +1…+7°C, що перевищуватиме кліматичну норму на 1–1,5°C.



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