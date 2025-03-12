В українських містах почали переглядати графік завершення опалювального сезону , дізнайтесь, коли відключать тепло у Києві, Одесі, Харкові та Львові, передає Політека.
У деяких областях визначилися з датами, а в інших обмежують подачу тепла в денний час.
Так, у нашій країні наближається закінчення опалювального сезону, по багатьох регіонах офіційної інформації про точні дати завершення немає, проте з огляду на практику минулих років можна спрогнозувати, коли мешканцям Києва, Одеси, Харкова та Львова чекати відключення тепла, пише Політека.
Вже зараз відомо, що у Херсоні 12 березня тепло відключать для об'єктів соціальної та культурної сфери та споживачів централізованого теплопостачання.
30 квітня без тепла вже будуть у будинках із системами індивідуального опалення, а вже до 15 квітня комунальні підприємства розроблять плани підготовки до наступного опалювального сезону.
У Львові місцева влада прийняла рішення призупиняти опалення в денні години – з 10:00 до 16:00.
Таке рішення ухвалили через потепління останнім часом.
Міська влада в Харкові не готова до повного відключення теплопостачання, найближчим часом прогнозуються мінусові температури.
З цієї причини харківський мер Ігор Терехов повідомляв, що котельні працюють у дискретному режимі, тобто вдень зменшують подачу тепла, а вночі навпаки збільшують.
У Києві процес відключення будинків від опалення розпочнеться після стабілізації погоди, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Найближчими тижнями у Києві спостерігатиметься похолодання та навіть мінусова погода, рішення про завершення сезону прийматимуть з урахуванням цих факторів.
Важливо знати, що згідно із законодавством, опалювальний сезон в Україні закінчується, якщо зберігається середньодобова температура вище +8°C протягом трьох днів поспіль.
Таким чином, за прогнозом експертів, південні регіони Одеської області, Херсонської тощо - можуть відключити від тепла з 1 по 10 квітня.
Регіони центральної України з 10 до 20 квітня. Північні та східні області з 15 по 25 квітня. Західні регіони з 15 до 25 квітня.
На ситуацію також впливатимуть економічні та військові чинники. Через постійні ворожі обстріли місцева влада може ухвалити рішення про дострокове припинення подачі тепла для економії енергоресурсів.
У разі різкого похолодання після офіційного завершення опалювального сезону є можливість відновлення подачі тепла.
Власники приватних будинків з автономними котельнями мають можливість самостійно визначати терміни завершення опалювального сезону у 2025 році.
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