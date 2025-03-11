Комунальники попередили про відключення газу на Київщині 12 березня.

Газові мережі періодично проводять планові ремонтні роботи, що є необхідним для підтримки стабільної роботи газових систем, через це планується відключення газу на Київщині 12 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Газмережах.

В місті Яготин, що в Київській області, 12 березня з 08:00 до 17:00 будуть проводитися планові ремонтні роботи. Внаслідок цього буде тимчасово відключено газ до багатоквартирного будинку за адресою: вул. Незалежності, 20.

Мешканцям цього будинку рекомендується заздалегідь перекрити крани на газових приладах і не відкривати їх до завершення робіт. Газопостачання буде відновлено працівниками Київської філії «Газмережі» після перевірки системи на герметичність.

Під час відключення газу важливо дотримуватися таких рекомендацій:

Перекрити крани на приладах, щоб уникнути витоків після відновлення газопостачання. Не намагатися самостійно вмикати газ – подача відновлюється лише після перевірки фахівцями на безпеку. Забезпечити доступ до обладнання служб для оперативного відновлення газопостачання. У разі підозри на витік негайно телефонуйте в аварійну службу за номером «104».

Відключення газу на Київщині 12 березня проводяться в рамках планової модернізації системи для забезпечення надійного та безпечного газопостачання для споживачів.

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